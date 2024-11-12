«Мы, чёрт возьми, команда!» Дюрант наехал на напарника по «Финиксу»

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант во время матча регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс» наехал на своего партнёра по команде Юсуфа Нуркича, который не отдал передачу на свободного Ройса О’Нила в одном из моментов игры.

«Эй, эй, мы, чёрт возьми, команда! Отдай этот чёртов мяч Ройсу [О’Нилу], он был полностью открыт. После этого ты расстраиваешься и получаешь технические фолы? Давай же», – сказал Дюрант во время матча с «Далласом». Шифровкой момента поделился известный блогер LegendZ в социальной сети X (ранее Twitter).

«Финикс» выиграл у «Далласа» со счётом 114:113. Дюрант набрал 26 очков, пять подборов и четыре передачи.