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Реал Мадрид — Виртус Сегафредо Болонья. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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«Мы, чёрт возьми, команда!» Дюрант наехал на напарника по «Финиксу»

«Мы, чёрт возьми, команда!» Дюрант наехал на напарника по «Финиксу»
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Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант во время матча регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс» наехал на своего партнёра по команде Юсуфа Нуркича, который не отдал передачу на свободного Ройса О’Нила в одном из моментов игры.

«Эй, эй, мы, чёрт возьми, команда! Отдай этот чёртов мяч Ройсу [О’Нилу], он был полностью открыт. После этого ты расстраиваешься и получаешь технические фолы? Давай же», – сказал Дюрант во время матча с «Далласом». Шифровкой момента поделился известный блогер LegendZ в социальной сети X (ранее Twitter).

«Финикс» выиграл у «Далласа» со счётом 114:113. Дюрант набрал 26 очков, пять подборов и четыре передачи.

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