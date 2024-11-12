Виктор Вембаньяма рассказал об изменении подхода к трёхочковому броску

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма признался, что надеется убедиться в собственном прогрессе в ближайшие несколько лет.

«Не думаю, что я стал бросать меньше трёхочковых бросков. Просто стал лучше к этому подходить. Чувствую себя лучше. Мне 20, и я надеюсь, что ещё хотя бы несколько лет буду становиться всё лучше и лучше. Нет причин для того, чтобы что-то стало хуже», — приводит слова Вембаньямы NBC News.

В нынешнем сезоне НБА Вембаньяма к данному моменту принял участие в 11 матчах, в которых в среднем набирал 19,7 очка (31,3 % из-за трёхочковой дуги), совершал 10,5 подбора и отдавал 2,7 передачи.

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