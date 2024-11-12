Сборная России сыграет с основными составами национальных команд Ливии и Туниса

Сборная России сыграет с основными составами национальных команд Туниса и Ливии. Об этом рассказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. Сборные встретятся в рамках международного товарищеского турнира, который пройдёт с 22 по 24 ноября в Москве.

«По всем договорённостям и Тунис, и Ливия приедут с основными составами. Допускаю, что будут точечные изменения, но мы ожидаем те составы, которые играли на Кубке Африки», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Ранее Кириленко говорил, что сборная России не получит очки в рейтинг Международной федерации баскетбола (ФИБА) за игры с Тунисом и Ливией.

Достижения сборных России по баскетболу: