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Сборная России сыграет с основными составами национальных команд Ливии и Туниса

Сборная России сыграет с основными составами национальных команд Ливии и Туниса
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Сборная России сыграет с основными составами национальных команд Туниса и Ливии. Об этом рассказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. Сборные встретятся в рамках международного товарищеского турнира, который пройдёт с 22 по 24 ноября в Москве.

«По всем договорённостям и Тунис, и Ливия приедут с основными составами. Допускаю, что будут точечные изменения, но мы ожидаем те составы, которые играли на Кубке Африки», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Ранее Кириленко говорил, что сборная России не получит очки в рейтинг Международной федерации баскетбола (ФИБА) за игры с Тунисом и Ливией.

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