Янг ответил, почему не избил Расселла, записавшего видео с его признанием в измене невесте

Экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Ник Янг рассказал, почему не применил физическое насилие по отношению к Д'Анджело Расселлу. Напомним, в 2016 году Расселл записал на видео личный разговор, в котором Янг признался в измене певице Игги Азалии, с которой он на тот момент был обручён. В результате пара рассталась.

«Почему я его не избил? Чёртов Митч Купчак (тогдашний генеральный менеджер «Лос-Анджелеса». — Прим. «Чемпионата»), как и остальные, сказал мне не приходить на арену, не приходить на тренировки. Мне сказали: «Если ты что-нибудь сделаешь, мы заберём твои деньги». А вообще там повсюду была охрана. Так что у меня не было возможности избить его. А когда я увидел его в следующем сезоне, всё уже улеглось», — сказал Янг на YouTube-канале Gil's Arena.

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