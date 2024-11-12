Кириленко раскрыл даты начала тренировок сборной России перед играми с Ливией и Тунисом

Легендарный российский баскетболист и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, когда начнётся тренировочный лагерь сборной России перед товарищескими играми с национальными командами Туниса и Ливии.

«Cборная созывается с 18 до 21 ноября. Надеюсь, что все игроки из расширенного списка сыграют в товарищеском международном турнире среди национальных мужских команд России и стран Африки», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Ранее Кириленко заявил, что национальные команды с африканского континента на международном турнире в Москве будут играть своими основными составами.