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Кириленко раскрыл даты начала тренировок сборной России перед играми с Ливией и Тунисом

Кириленко раскрыл даты начала тренировок сборной России перед играми с Ливией и Тунисом
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Легендарный российский баскетболист и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, когда начнётся тренировочный лагерь сборной России перед товарищескими играми с национальными командами Туниса и Ливии.

«Cборная созывается с 18 до 21 ноября. Надеюсь, что все игроки из расширенного списка сыграют в товарищеском международном турнире среди национальных мужских команд России и стран Африки», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Ранее Кириленко заявил, что национальные команды с африканского континента на международном турнире в Москве будут играть своими основными составами.

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