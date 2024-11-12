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Экс-игрок НБА раскритиковал решение «Филадельфии» подписать контракт с Полом Джорджем

Экс-игрок НБА раскритиковал решение «Филадельфии» подписать контракт с Полом Джорджем
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34-летний американский бывший профессиональный баскетболист Брэндон Дженнингс, выступавший на позиции разыгрывающего защитника и выбранный на драфте НБА 2009 года в первом раунде клубом «Милуоки Бакс», раскритиковал решение руководства «Сиксерс» заключать контракты с такими игроками, как Пол Джордж.

«Не следует пытаться оставлять за собой последний бросок, когда вы говорите, что больше не хотите быть первым номером», — приводит слова Дженнингса портал TotalProSports.

Напомним, Пол Джордж в текущем сезоне выступил в составе «Сиксерс» лишь четырежды. В среднем за игру он набирал 14,2 очка, делал 4,8 подбора и отдавал 5,8 передачи.

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