Экс-игрок НБА раскритиковал решение «Филадельфии» подписать контракт с Полом Джорджем

34-летний американский бывший профессиональный баскетболист Брэндон Дженнингс, выступавший на позиции разыгрывающего защитника и выбранный на драфте НБА 2009 года в первом раунде клубом «Милуоки Бакс», раскритиковал решение руководства «Сиксерс» заключать контракты с такими игроками, как Пол Джордж.

«Не следует пытаться оставлять за собой последний бросок, когда вы говорите, что больше не хотите быть первым номером», — приводит слова Дженнингса портал TotalProSports.

Напомним, Пол Джордж в текущем сезоне выступил в составе «Сиксерс» лишь четырежды. В среднем за игру он набирал 14,2 очка, делал 4,8 подбора и отдавал 5,8 передачи.