Видео: в США 10-летнего баскетболиста ростом 195 см прозвали новым Шакилом О'Нилом

В последние дни в социальных сетях набрали популярность кадры с одной из школьных игр в Соединённых Штатах Америки (США), на которых 10-летний баскетболист Арчандж Райли Лемову с ростом в 195 см доминирует над своими сверстниками во время соревнований.

Пользователи в интернете прозвали Лемову Бэйби Шакилом и самым доминирующим 10-летним игроком в истории баскетбола. Также многие отмечают не только габариты Арчанджа, но и его навыки обращения с мячом, которые сулят юному игроку хорошее будущее.

Когда легенде НБА Шакилу О'Нилу исполнилось 15 лет, он с семьёй переехал в Сан-Антонио (Техас). Сам Шакил рассказывал, что в то время он был уже два метра ростом и играл в баскетбол с военными.