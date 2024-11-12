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Клуб Евролиги в 9-м туре будет выступать без семи игроков в составе

Клуб Евролиги в 9-м туре будет выступать без семи игроков в составе
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Немецкий баскетбольный клуб «Альба» в течение 9-го тура чемпионата будет выступать без семи игроков в составе команды. На это обратил внимание портал Basket News.

Члены команды Уилл Макдауэлл-Уайт, Джастин Бин, Мэтт Томас, Тим Шнайдер, Элиас Рапикве и капитан команды Мартин Херманссон не примут участие ввиду травм и проблем со здоровьем. А Жан-Марк Кумадже, в свою очередь, в начале ноября был дисквалифицирован и отстранён от участия в матчах на три месяца.

Напомним, следующую игру «Альба» проведёт сегодня с итальянским клубом «Олимпия». Матч начнётся в 22:00 мск. С начала сезона немецкая команда одержала победу в одной встрече и уступила в семи.

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