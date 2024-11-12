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Бывший игрок НБА — о Ламело Болле: обычный человек не знает, кто это такой

Бывший игрок НБА — о Ламело Болле: обычный человек не знает, кто это такой
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36-летний американский бывший игрок НБА Чендлер Парсонс заявил, что разыгрывающий защитник клуба «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл не является игроком с большим именем.

«Просто поместите его, например, в «Клипперс», на большой рынок, и поймёте, что мы говорим о совершенно другом игроке… Обычный человек не знает, кто такой Ламело Болл, потому что «Шарлотт Хорнетс» исторически плохая организация», — приводит слова Парсонса издание NBA Central.

Болл на драфте НБА 2020 года был выбран в первом раунде под общим третьим номером. Ламело был признан новичком года в 2021-м и участвовал в Матче звёзд — 2022.

В сезоне-2024/2025 «Шарлотт» занимают восьмое место. Показатели Ламело в проведённых 10 матчах — 29,4 очка, 4,9 подбора, 6,2 передачи за игру.

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