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Чемпион НБА ответил, кто победил бы в игре между Джорданом/Пиппеном и Леброном/Брайантом

Чемпион НБА ответил, кто победил бы в игре между Джорданом/Пиппеном и Леброном/Брайантом
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли ответил, кто победил бы в потенциальной игре два на два между Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном и Леброном Джеймсом и Коби Брайантом.

«Коби и Леброн. Нет сомнений, это даже близко не будет. Проблема в том, что Коби слишком много наблюдал за Майклом и копировал его игру, но Брайант более подвижен и лучше делает дальние броски», — приводит слова Салли портал Sports Illustrated.

Напомним, Джон играл в в НБА с 1986 по 2000 года. За это время Салли выступал за такие клубы, как «Детройт Пистонс», «Майами Хит», «Чикаго Буллз», «Торонто Рэпторс» и прочие.

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