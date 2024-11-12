«Партизан» вынужден был прервать тренировку перед «Барселоной» из-за необычной причины

Желько Обрадович, 64-летний бывший югославский баскетболист и сербский тренер, под руководством которого пять различных клубов девять раз выигрывали Евролигу, и ныне работающий в белградском «Партизане», вынужден был прервать тренировку своего коллектива из-за сломанных кондиционеров на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена».

«Давайте не будем преувеличивать — это была достойная тренировка, с учётом условий», — приводит слова Обрадовича издание Basket News.

Тренировка была прервана на час, после чего лишь несколько баскетболистов сербской команды вернулись на паркет и занимались бросковыми упражнениями.

Игра «Партизана» с «Барселоной» состоится 13 ноября в Сербии.