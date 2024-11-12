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Реал Мадрид — Виртус Сегафредо Болонья. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Айзея Томас назвал тренера клуба НБА, который помог развитию трёхочковых бросков в лиге

Айзея Томас назвал тренера клуба НБА, который помог развитию трёхочковых бросков в лиге
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63-летний член Зала славы баскетбола Айзея Томас назвал тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который помог развитию трёхочковых бросков в лиге.

«Марк Джексон — парень, который не получает признания за изменение игры и эволюцию стиля. Почему? Потому что Марк увидел парня по имени Стеф Карри и парня по имени Клэй Томпсон. И он как тренер «Голден Стэйт» дал указание Стефу и Клэю делать дальние броски. Раньше обычно парни не стреляли с такой дистанции в рамках атаки. Марк оценил удары Стефа и Клэя с такого расстояния и призвал их продолжать в том же духе», — приводит слова Томаса портал Sports Illustrated.

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