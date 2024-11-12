Ионеску выбрала звезду для конкурса трёхочковых со Стефеном Карри и Клэем Томпсоном

26-летняя американская профессиональная баскетболистка, которая выступает в команде женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Нью-Йорк Либерти» и является чемпионом 2024 года, Сабрина Ионеску выбрала себе в партнёры лучшего новичка WNBA в 2024-м Кейтлин Кларк («Индиана Фивер») для конкурса трёхочковых со Стефеном Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Клэем Томпсоном («Даллас Маверикс»).

«Если бы у меня была возможность выбрать себе партнёра для такого конкурса, то я бы взяла Кейтлин Кларк», — приводит слова Ионеску издание Fadeaway World.

В 2024-м Сабрина приняла участие в конкурсе трёхочковых бросков во время уикенда НБА, где сразилась со Стефеном Карри и уступила ему. Руководство лиги вновь хочет повторить дуэль между Сабриной и Стефеном в сезоне-2024/2025.