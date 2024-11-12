Джексон Хэйс — о Леброне Джеймсе: он делает игру для меня и «Лейкерс» очень лёгкой

24-летний центровой команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексон Хэйс рассказал о вкладе главной звезды «озёрников» и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в игровой процесс коллектива.

«Он делает игру очень лёгкой для меня и «Лейкерс». Во время тайм-аута он скажет мне, куда идти, а затем, после выхода на площадку, Леброн отдаёт мне идеальный наброс на данк. Так что он просто очень хорошо знает игру, и вы понимаете, что если он пасует, то найдёт вас, даже если с ним рядом будут два или три соперника.

Вот почему с ним просто здорово играть. Очевидно, я вырос большим поклонником Леброна, ездил три или четыре часа из Цинциннати в Кливленд, чтобы посмотреть его выступления. Конечно, здорово ловить от него аллей-упы», — приводит слова Хэйса издание Lakers Nation.

Аллей-уп — элемент атакующей игры в баскетболе, при котором один игрок нападения отдаёт навесную передачу в сторону кольца, а другой в прыжке ловит мяч и отправляет его в корзину, как правило, броском сверху (слэм-данк).