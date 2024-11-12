Эван Фурнье: спор о том, где лучше игра — в НБА или в Евролиге, — полностью бессмыслен

Бывший игрок НБА Эван Фурнье считает, что сравнение игры в НБА и в Евролиге является бессмысленным.

«Весь этот конфликт между фанатами НБА и фанатами Евролиги по поводу того, в какой лиге игра лучше, — честно говоря, я считаю бессмысленным. Эта потребность сравнивать — неуверенность, которая есть у нас в Европе.

Евролига больше ориентирована на команду и меньше — на звёзд, это точно. Но это потому, что звёзд у нас меньше! Если вы привезёте сюда Кевина Дюранта, вы действительно думаете, что игра не будет вращаться вокруг него?

Ещё одно отличие, которое я заметил, хотя всё ещё набираюсь опыта, — это темп. В НБА всё доведено до крайности — количество владений, головокружительная скорость. Но говорить, что в НБА нет защиты, — это просто шутка. С более сильными игроками и правилами, благоприятствующими нападению, защищаться, естественно, сложнее.

А если продлить большие игры Евролиги до 48 минут, то вы увидите, что разница не так велика, как думают люди. Почему бы просто не сосредоточиться на огромном таланте, который у нас есть, и наслаждаться игрой? Вы можете оценить его, не принижая другого.

Евролига становится всё более и более уважаемой. Давайте опираться на это, а не быть высокомерными», — приводит слова Фурнье портал Basket News.