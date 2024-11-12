Экс-игрок НБА рассказал, как фанаты «Уорриорз» могут вызвать стыд при появлении Томпсона

36-летний американский бывший игрок НБА Чендлер Парсонс считает, что фанаты «Голден Стэйт Уорриорз» могут опозориться при появлении бывшего представителя франшизы Клэя Томпсона на арене, если начнут освистывать его.

— Как вы думаете, фанаты «Уорриорз» могут начать освистывать и «букать» в адрес Томпсона?

— Это был бы абсолютный позор!

«Даллас» проведёт свой матч на арене «Уорриорз» в ночь на 13 ноября. Это будет первое появление в карьере Томпсона в НБА на домашнем стадионе «Голден Стэйт» в составе другой команды.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Клэй перешёл в «Маверикс» в минувшее межсезонье. На данный момент «Даллас» занимает 11-е место в Западной конференции, имея пять побед и пять поражений.