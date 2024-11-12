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Экс-игрок НБА рассказал, как фанаты «Уорриорз» могут вызвать стыд при появлении Томпсона

Экс-игрок НБА рассказал, как фанаты «Уорриорз» могут вызвать стыд при появлении Томпсона
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36-летний американский бывший игрок НБА Чендлер Парсонс считает, что фанаты «Голден Стэйт Уорриорз» могут опозориться при появлении бывшего представителя франшизы Клэя Томпсона на арене, если начнут освистывать его.

— Как вы думаете, фанаты «Уорриорз» могут начать освистывать и «букать» в адрес Томпсона?
 — Это был бы абсолютный позор!

«Даллас» проведёт свой матч на арене «Уорриорз» в ночь на 13 ноября. Это будет первое появление в карьере Томпсона в НБА на домашнем стадионе «Голден Стэйт» в составе другой команды.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клэй перешёл в «Маверикс» в минувшее межсезонье. На данный момент «Даллас» занимает 11-е место в Западной конференции, имея пять побед и пять поражений.

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