Экс-игрок НБА рассказал, как фанаты «Уорриорз» могут вызвать стыд при появлении Томпсона

36-летний американский бывший игрок НБА Чендлер Парсонс считает, что фанаты «Голден Стэйт Уорриорз» могут опозориться при появлении бывшего представителя франшизы Клэя Томпсона на арене, если начнут освистывать его.
— Как вы думаете, фанаты «Уорриорз» могут начать освистывать и «букать» в адрес Томпсона?
— Это был бы абсолютный позор!
«Даллас» проведёт свой матч на арене «Уорриорз» в ночь на 13 ноября. Это будет первое появление в карьере Томпсона в НБА на домашнем стадионе «Голден Стэйт» в составе другой команды.
Клэй перешёл в «Маверикс» в минувшее межсезонье. На данный момент «Даллас» занимает 11-е место в Западной конференции, имея пять побед и пять поражений.