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Парсонс — о «Кливленде»: мы не видели их побед на элитном уровне, как у «Селтикс»

Парсонс — о «Кливленде»: мы не видели их побед на элитном уровне, как у «Селтикс»
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36-летний американский бывший игрок НБА Чендлер Парсонс прокомментировал победную серию «Кливленд Кавальерс» из 12 матчей без поражений в сезоне-2024/2025.

«Насколько хороши «Кавальерс»?.. Мы просто не замечали, чтобы они побеждали на элитном уровне, как мы могли наблюдать «Бостон Селтикс» или «Денвер Наггетс»… Нам нужно увидеть, как они это делают в плей-офф», — приводит слова Парсонса издание Clutch Points.

«Кливленд» — единственная команда в сезоне-2024/2025 не потерпевшая ни одного поражения на старте сезона. Они возглавляют Восточную конференцию. У идущего на втором месте «Бостона» два поражения за 11 матчей.

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