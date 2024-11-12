Стив Керр назвал самый любимый момент в истории НБА. Он не связан с Джорданом и с Карри

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назвал самый любимый момент в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Игра, в которой Клэй Томпсон набрал 37 очков за четверть. Наверное, мой самый любимый момент в баскетболе. Это была нирвана. Я буквально никогда ничего подобного не видел. Думаю, каждый, кто был на той игре, скажет вам то же самое», — приводит слова Керра портал The Sports Rush.

Напомним, Клэй выступал в составе калифорнийского клуба с 2011 по 2024 года. Вместе с «Голден Стэйт» Томпсон четыре раза становился чемпионом НБА.

Ранее бывший игрок НБА рассказал, как фанаты «Уорриорз» могут вызвать стыд при появлении Томпсона.