Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Виртус Сегафредо Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нью-Орлеан Пеликанс» потерял ещё одну звезду команды из-за травмы

«Нью-Орлеан Пеликанс» потерял ещё одну звезду команды из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

26-летний пуэрториканский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс», Хосе Альварадо выбыл из-за травмы подколенного сухожилия на срок шесть недель, о чём сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Таким образом Альварадо присоединился к ещё пяти игрокам «Пеликанс», выбывшим из-за травм:

1. Си Джей Макколлум.
2. Зайон Уильямсон.
3. Херберт Джонс.
4. Деджонте Мюррей.
5. Джордан Хоукинс.
6. Хосе Альварадо.

После 11 проведённых игр на старте сезона-2024/2025 «Пеликанс» занимают 14-е (предпоследнее) место в Западной конференции. На их счету три победы.

Ранее известный баскетбольный обозреватель Yahoo Sports Том Хаберстро обратил внимание на травмы игроков в нынешнем сезоне НБА.

Материалы по теме
Эксперт обратил внимание на участившиеся травмы звёзд НБА на старте сезона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android