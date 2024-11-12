«Нью-Орлеан Пеликанс» потерял ещё одну звезду команды из-за травмы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

26-летний пуэрториканский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс», Хосе Альварадо выбыл из-за травмы подколенного сухожилия на срок шесть недель, о чём сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Таким образом Альварадо присоединился к ещё пяти игрокам «Пеликанс», выбывшим из-за травм:

1. Си Джей Макколлум.

2. Зайон Уильямсон.

3. Херберт Джонс.

4. Деджонте Мюррей.

5. Джордан Хоукинс.

6. Хосе Альварадо.

После 11 проведённых игр на старте сезона-2024/2025 «Пеликанс» занимают 14-е (предпоследнее) место в Западной конференции. На их счету три победы.

Ранее известный баскетбольный обозреватель Yahoo Sports Том Хаберстро обратил внимание на травмы игроков в нынешнем сезоне НБА.