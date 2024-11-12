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Реал Мадрид — Виртус Сегафредо Болонья. Прямая трансляция
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Клэй Томпсон: парни из «Голден Стэйт» поддерживали меня. У меня нет с ними никакой вражды

Клэй Томпсон: парни из «Голден Стэйт» поддерживали меня. У меня нет с ними никакой вражды
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Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон рассказал о своих отношениях с бывшими одноклубниками из «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я всё время думаю о ребятах, с которыми побеждал. У меня были с ним разговоры, прежде чем принял решение [о переходе в «Даллас Маверикс»]. Все парни из «Голден Стэйт» очень поддерживали меня. Они понимающие, и у меня с ними нет никакой вражды.

Благодаря тому что мы сделали вместе, между нами навсегда останется связь. Это особая связь. Вот почему я здесь. Победы навсегда остаются с нами. На мой взгляд, это ценнее, чем любая зарплата, которую мы могли бы получить», — приводит слова Томпсона портал ESPN.

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