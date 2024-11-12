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Дрэймонд Грин в сезоне-2024/2025 имеет лучший процент трёхочковых, чем Клэй Томпсон

Дрэймонд Грин в сезоне-2024/2025 имеет лучший процент трёхочковых, чем Клэй Томпсон
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34-летний американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин в сезоне-2024/2025 имеет лучший процент реализованных трёхочковых, чем нынешний представитель «Даллас Маверикс» и бывший игрок «Уорриорз» Клэй Томпсон.

В 10 проведённых играх сезона-2024/2025 процент реализованных трёхочковых бросков Дрэймондом — 45,2. Он реализовал 14 дальних попаданий за 31 попытку, в среднем за игру забивая 1,3 трёхочковых броска. На счету Томпсона в составе «Маверикс» 82 попытки, и из них он реализовал 29 (35,4%), в среднем за игру забивая 2,9 трёхочковых.

Ранее бывший игрок НБА рассказал, что могут сделать фанаты «Уорриорз» не так, чтобы поставить себя в неудачное положение при возвращении Томпсона на арену «Голден Стэйт».

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