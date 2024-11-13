Тайрон Лю: Шей Гилджес-Александер во многом напоминает мне великих, как Майкл Джордан

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю сравнил лидера команды «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджеса-Александера с легендарным игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.

«В качестве молодого игрока у тебя есть два варианта — либо выйти из-под контроля, либо попытаться получить свои очки. Шей понимает, что с их стилем игр мяч вернётся к нему. Он позволяет другим парням начинать и забрасывать мяч. Но Шей в курсе, что в любой момент может взять игру под свой контроль. Он во многом напоминает мне таких великих игроков, как Майкл Джордан», — приводит слова Лю портал Hoopshype.