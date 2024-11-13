Еврокубок: результаты матчей 12 ноября
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В среду, 12 ноября, состоялся очередной игровой день 8-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Баскетбол, Еврокубок. Регулярный сезон, 8-й тур. Результаты матчей 12 ноября:
«Вулвз» — «Доломити Энергия» — 88:83;
«Трефл Сопот» — «Хапоэль» Тель-Авив — 64:93;
«Гамбург Тауэрс» — «Арис» — 93:69;
«Валенсия» — «Цедевита-Олимпия» — 109:80.
Еврокубок . Группа A. 8-й тур
12 ноября 2024, вторник. 20:00 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Окончен
88 : 83
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Еврокубок . Группа A. 8-й тур
12 ноября 2024, вторник. 21:00 МСК
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Окончен
64 : 93
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Еврокубок . Группа B. 8-й тур
12 ноября 2024, вторник. 21:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Окончен
93 : 69
Арис
Салоники, Греция
Еврокубок . Группа B. 8-й тур
12 ноября 2024, вторник. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
109 : 80
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.
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