Еврокубок: результаты матчей 12 ноября

В среду, 12 ноября, состоялся очередной игровой день 8-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Баскетбол, Еврокубок. Регулярный сезон, 8-й тур. Результаты матчей 12 ноября:

«Вулвз» — «Доломити Энергия» — 88:83;

«Трефл Сопот» — «Хапоэль» Тель-Авив — 64:93;

«Гамбург Тауэрс» — «Арис» — 93:69;

«Валенсия» — «Цедевита-Олимпия» — 109:80.

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.