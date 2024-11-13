Евролига: результаты матчей 12 ноября
Поделиться
Во вторник, 12 ноября, в регулярном чемпионате Евролиги состоялся очередной игровой день, в рамках которого в общей сложности было проведено семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Евролига. Результаты матчей 8 ноября:
«Фенербахче» нанёс поражение «Баварии» со счётом 87:76.
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
87 : 76
Бавария
Мюнхен, Германия
Фенербахче: Мелли, Шанлы, Мэйс, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Марьянович, Берч
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Харрис, Бранкович, Букер, Мадар, Йебо
«Монако» уступило «Црвене Звезде» — 90:98.
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
90 : 98
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Диалло, Корнели, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Джеймс
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Митрович, Калинич, Добрич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Плавшич, Недович, душ Сантуш
«Альба» в овертайме нанесла поражение «Олимпии» со счётом 105:101.
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
105 : 101
ОТ
Олимпия
Милан, Италия
Альба: Прочида, Гросбер, Спаньоло, Нуфер, Маттиссек, Шнайдер, Самар, Дёррис, Рапикве, Уильямс
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Карузо, Миротич, Маккормак
«Олимпиакос» обыграл АСВЕЛ — 94:92.
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
94 : 92
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
АСВЕЛ: Харрисон, Кауди, Маледон, Ловернь, де Коло, Сако, Roberson, Лайти, Ндиайе, Блэк, Сиссоко, Кабенга Мбия
«Панатинаикос» одержал верх над «Маккаби» из Тель-Авива со счётом 93:87.
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
93 : 87
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Мораитис, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Маккаби Т-А: Оар, Ли, Менко, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Габриэль, Блатт, Деджулиус
«Баскония» проиграла «Анадолу Эфес» — 84:89.
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
84 : 89
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Баскония: Ховард, Райэсте, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Оздемироглу, Холлац, Османи, Отуру, Уиллис
«Реал» Мадрид разгромил «Виртус» со счётом 98:86.
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
98 : 86
Виртус
Болонья, Италия
Реал Мадрид: Дуру, Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Дек, Гейе, Ибака, Тавареш, Льюль, Ндиайе
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Такер
Материалы по теме
Комментарии
- 13 ноября 2024
-
00:45
-
00:35
-
00:26
- 12 ноября 2024
-
23:54
-
23:22
-
22:56
-
22:44
-
22:41
-
21:53
-
21:39
-
20:49
-
20:31
-
20:22
-
19:55
-
19:39
-
18:59
-
18:49
-
18:20
-
17:27
-
17:25
-
16:58
-
16:21
-
16:11
-
15:09
-
15:07
-
14:52
-
14:35
-
14:21
-
14:20
-
14:15
-
13:40
-
13:24
-
13:07
-
12:52
-
12:51