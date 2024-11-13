Евролига: результаты матчей 12 ноября

Во вторник, 12 ноября, в регулярном чемпионате Евролиги состоялся очередной игровой день, в рамках которого в общей сложности было проведено семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей 8 ноября:

«Фенербахче» нанёс поражение «Баварии» со счётом 87:76.

«Монако» уступило «Црвене Звезде» — 90:98.

«Альба» в овертайме нанесла поражение «Олимпии» со счётом 105:101.

«Олимпиакос» обыграл АСВЕЛ — 94:92.

«Панатинаикос» одержал верх над «Маккаби» из Тель-Авива со счётом 93:87.

«Баскония» проиграла «Анадолу Эфес» — 84:89.

«Реал» Мадрид разгромил «Виртус» со счётом 98:86.