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Евролига: результаты матчей 12 ноября

Евролига: результаты матчей 12 ноября
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Во вторник, 12 ноября, в регулярном чемпионате Евролиги состоялся очередной игровой день, в рамках которого в общей сложности было проведено семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей 8 ноября:

«Фенербахче» нанёс поражение «Баварии» со счётом 87:76.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
87 : 76
Бавария
Мюнхен, Германия
Фенербахче: Мелли, Шанлы, Мэйс, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Марьянович, Берч
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Харрис, Бранкович, Букер, Мадар, Йебо

«Монако» уступило «Црвене Звезде» — 90:98.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
90 : 98
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Диалло, Корнели, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Джеймс
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Митрович, Калинич, Добрич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Плавшич, Недович, душ Сантуш

«Альба» в овертайме нанесла поражение «Олимпии» со счётом 105:101.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
105 : 101
ОТ
Олимпия
Милан, Италия
Альба: Прочида, Гросбер, Спаньоло, Нуфер, Маттиссек, Шнайдер, Самар, Дёррис, Рапикве, Уильямс
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Карузо, Миротич, Маккормак

«Олимпиакос» обыграл АСВЕЛ — 94:92.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
94 : 92
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
АСВЕЛ: Харрисон, Кауди, Маледон, Ловернь, де Коло, Сако, Roberson, Лайти, Ндиайе, Блэк, Сиссоко, Кабенга Мбия

«Панатинаикос» одержал верх над «Маккаби» из Тель-Авива со счётом 93:87.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
93 : 87
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Мораитис, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Маккаби Т-А: Оар, Ли, Менко, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Габриэль, Блатт, Деджулиус

«Баскония» проиграла «Анадолу Эфес» — 84:89.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
84 : 89
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Баскония: Ховард, Райэсте, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Оздемироглу, Холлац, Османи, Отуру, Уиллис

«Реал» Мадрид разгромил «Виртус» со счётом 98:86.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
98 : 86
Виртус
Болонья, Италия
Реал Мадрид: Дуру, Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Дек, Гейе, Ибака, Тавареш, Льюль, Ндиайе
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Такер
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