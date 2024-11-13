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Видео: сотрудники «Голден Стэйт» встречают Клэя Томпсона бурными овациями

Видео: сотрудники «Голден Стэйт» встречают Клэя Томпсона бурными овациями
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Сегодня, 13 ноября, состоится очередной матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» примет «Даллас Маверикс». Игра начнётся в 6:00 мск.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед началом встречи сотрудники «Голден Стэйт» устроили тёплый приём для атакующего защитника «Далласа» Клэя Томпсона, который ранее выступал за калифорнийскую команду на протяжении 11 сезонов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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