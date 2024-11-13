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Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче с «Уралмашем» в Единой лиге

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящий матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», который состоится сегодня, в 17:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 13 ноября 2024, среда. 17:00 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы находимся на завершающей стадии очень сложного графика. «Уралмаш» — сильный соперник, поэтому нам нужно забыть результат первой встречи с ними, играть очень серьёзно и выкладываться на все 100 процентов», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт клуба.

В настоящий момент турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляет московский ЦСКА. На счету армейцев 11 побед и одно поражение. Второе место занимает петербургский «Зенит», в активе которого 11 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (10 побед — три поражения).