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Тим Хардуэй-младший покинул площадку после двух ударов по голове

Тим Хардуэй-младший покинул площадку после двух ударов по голове
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На данный момент проходит матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимает «Майами Хит». На момент написания новости счёт на табло — 74:70 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
4-я четверть
98 : 88
Майами Хит
Майами
Детройт Пистонс: Дюрен, Холланд, Каннингем, Бисли, Рид, Хардуэй-младший, Харрис, Мур, Фонтеккио, Айви, Сассер, Стюарт
Майами Хит: Ричардсон, Розир, Йович, Уэр, Ларссон, Жакез-мл., Смит, Адебайо, Хироу, Бёркс, Хайсмит, Брайант, Лав, Робинсон

Атакующий защитник «Детройта» Тим Хардуэй-младший в начале третьей четверти был вынужден покинуть площадку на коляске после того, как получил два удара по голове.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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