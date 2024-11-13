Тим Хардуэй-младший покинул площадку после двух ударов по голове

На данный момент проходит матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимает «Майами Хит». На момент написания новости счёт на табло — 74:70 в пользу домашней команды.

Атакующий защитник «Детройта» Тим Хардуэй-младший в начале третьей четверти был вынужден покинуть площадку на коляске после того, как получил два удара по голове.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.