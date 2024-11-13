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В ESPN рассказали, когда будет легче оценить способности Егора Дёмина

В ESPN рассказали, когда будет легче оценить способности Егора Дёмина
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Известный североамериканский спортивный портал ESPN представил обновлённый прогноз на предстоящий драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин занимает седьмую позицию.

«Спёрс» имеют право на незащищенный выбор «Атланты» в первом раунде драфта вне зависимости от его итоговой позиции. Они будут надеяться, что «Хоукс» не попадут в плей-офф. У «Сан-Антонио» может быть до четырёх выборов в первом раунде, если «Шарлотт Хорнетс» не выйдет в плей-офф и если выбор «Чикаго Буллз» будет 11-м или ниже.

Среди новичков Дёмин выделяется особенно. В BYU он использует свои физические данные, отличное видение площадки и умение набирать очки, чтобы проявить свой талант, хотя пока это происходит против менее сильных соперников.

Дёмин привлёк значительное внимание со стороны НБА. Его будут тщательно оценивать, когда сезон BYU наберёт обороты в конце ноября и начале декабря в матчах против таких команд, как «Оле Мисс» и «Провиденс». Именно тогда мы сможем лучше оценить его защитные навыки, стойкость и способность эффективно атаковать против более сильных соперников», — сказано в статье.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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