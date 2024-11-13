«Именно так должен выглядеть». Эксперт дал подробную оценку Егору Дёмину в NCAA

Североамериканский журналист, обозреватель и эксперт The Athletic Сэм Векени высказался о российском защитнике университета Бригама Янга (BYU) Егоре Дёмине после двух сыгранных матчах в студенческой лиге NCAA.

«Хочу сказать, что игра против Центрального Арканзаса — это лучшее, что я видел от Егора Дёмина. На данном этапе он демонстрирует потенциал, который может стать его постоянной характеристикой, главным образом благодаря его пониманию игры. При росте около 203 см он отлично пасует.

Такой рост позволяет ему быть более эффективным в защите. Хотя ему нужно продолжать работать над защитными навыками, я уже сейчас включаю его в топ-5. Именно так должен выглядеть игрок из топ-5. Пока не могу точно сказать, какое именно место он занимает в этой группе, но это тот игрок, который способен изменить ситуацию в своём драфт-классе.

Я действительно хотел увидеть его как универсального игрока, и судя по первой игре, он сможет проявить себя значительным образом. Посмотрим, как он будет выступать в конференции Big 12 и набирать очки. Важно будет наблюдать за его прогрессом на протяжении всего сезона. Но, честно говоря, его игра впечатляет.

Это именно то, что вы ищете в разыгрывающем для НБА — при его росте он выглядит внушительно. Сейчас я включаю его в топ-5. Не могу точно сказать, на каком месте — втором, третьем, четвёртом или пятом — но он точно входит в мою пятёрку лучших», — сказал Векени в видео, опубликованном в своей социальной сети.

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