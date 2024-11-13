Шакил О'Нил резко оценил шансы Джоэла Эмбиида на чемпионство в НБА

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и телеведущий Шакил О'Нил оценил перспективы центрового и лидера «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида стать чемпионом НБА.

«Ты должен выходить на площадку с дополнительной энергией. Джоэл Эмбиид не сможет выиграть чемпионат, пока не разберётся со своими мыслями и отношением», — заявил О'Нил в эфире шоу NBA on TNT.

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