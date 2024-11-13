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Джоэл Эмбиид отлетел в сторону после незначительного контакта во время матча НБА

Джоэл Эмбиид отлетел в сторону после незначительного контакта во время матча НБА
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На данный момент проходит матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло — 78:75 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
99 : 111
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Джордж - 29, Маккейн - 23, Мартин - 17, Эмбиид - 13, Драммонд - 5, Убре - 5, Лоури - 4, Ябуселе - 3, Джексон, Мартин, Даутин, Каунсил, Гордон, Бона
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 21, Брансон - 18, Макбрайд - 15, Харт - 14, Бриджес - 14, Пэйн - 3, Симс - 2, Топпин, Дадье, Колек, Райан, Хукпорти

В середине третьей четверти центровой и лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид столкнулся с игроком соперника, после чего, похоже, не смог сохранить равновесие и эффектно упал на паркет.

ВИДЕО

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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