Джоэл Эмбиид отлетел в сторону после незначительного контакта во время матча НБА

На данный момент проходит матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло — 78:75 в пользу гостевой команды.

В середине третьей четверти центровой и лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид столкнулся с игроком соперника, после чего, похоже, не смог сохранить равновесие и эффектно упал на паркет.

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Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.