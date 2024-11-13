Чемпион НБА «Бостон» проиграл «Атланте», Джален Джонсон оформил трипл-дабл

В ночь с 12 на 13 ноября мск на паркете арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Бостон Селтикс» и «Атланта Хоукс». Гости одержали победу со счётом 117:116.

Лёгкий форвард «Атланты» Джален Джонсон оформил трипл-дабл, набрав 18 очков, 13 подборов и 10 результативных передач. При этом топ-2 игроков матча по набранным очкам составили баскетболисты «Селтикс» Джейлен Браун (37 очков) и Деррик Уайт (31 очко).

Действующий чемпион НБА «Бостон» проиграл третий матч из 12 и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Хоукс» с пятью победами в 12 матчах поднялись на Востоке на восьмую строчку.