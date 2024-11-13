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Бостон Селтикс — Атланта Хоукс, результат матча 13 ноября 2024, счет 116:117, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Чемпион НБА «Бостон» проиграл «Атланте», Джален Джонсон оформил трипл-дабл
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В ночь с 12 на 13 ноября мск на паркете арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Бостон Селтикс» и «Атланта Хоукс». Гости одержали победу со счётом 117:116.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 117
Атланта Хоукс
Атланта
Бостон Селтикс: Браун - 37, Уайт - 31, Тейтум - 20, Холидэй - 8, Хорфорд - 8, Притчард - 6, Хозер - 6, Петерсон, Тиллман, Уолш, Корнет, Шейерман, Кета
Атланта Хоукс: Дэниэлс - 28, Нэнс - 19, Джонсон - 18, Капела - 18, Оконгву - 15, Рисашер - 8, Уоллес - 7, Родди - 2, Мэтьюз - 2, Гуйе, Барлоу

Лёгкий форвард «Атланты» Джален Джонсон оформил трипл-дабл, набрав 18 очков, 13 подборов и 10 результативных передач. При этом топ-2 игроков матча по набранным очкам составили баскетболисты «Селтикс» Джейлен Браун (37 очков) и Деррик Уайт (31 очко).

Действующий чемпион НБА «Бостон» проиграл третий матч из 12 и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Хоукс» с пятью победами в 12 матчах поднялись на Востоке на восьмую строчку.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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