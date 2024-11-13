«Нью-Йорк» в гостях обыграл «Филадельфию», Эмбиид набрал всего 13 очков

В ночь с 12 на 13 ноября мск на паркете «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между клубами «Филадельфия Сиксерс» и «Нью-Йорк Никс». Гости площадки выиграли встречу со счётом 111:99.

В составе победителей наибольшей результативностью отличился британский лёгкий форвард О Джи Ануноби, на счету которого 24 очка. Его одноклубник доминиканский центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов. Лёгкий форвард гостей Джош Харт отличился трипл-даблом: 14 очков, 12 подборов и 10 передач.

У гостей больше всего очков набрал лёгкий форвард Пол Джордж, на счету которого дабл-дабл: 29 очков и 10 подборов. Его партнёр по команде защитник Джаред Маккейн набрал 23 очка. Центровой хозяев Джоэл Эмбиид в этой встречи отметился 13 очками, тремя подборами и пятью передачами.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт дома с командой «Кливленд Кавальерс». «Никс» на домашнем паркете встретится с «Чикаго Буллз». Оба матча состоятся 14 ноября.

Крупнейший разгром в истории НБА: