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Филадельфия Сиксерс — Нью-Йорк Никс, результат матча 13 ноября 2024, счёт 99:111, регулярный чемпионат НБА

«Нью-Йорк» в гостях обыграл «Филадельфию», Эмбиид набрал всего 13 очков
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В ночь с 12 на 13 ноября мск на паркете «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между клубами «Филадельфия Сиксерс» и «Нью-Йорк Никс». Гости площадки выиграли встречу со счётом 111:99.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
99 : 111
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Джордж - 29, Маккейн - 23, Мартин - 17, Эмбиид - 13, Драммонд - 5, Убре - 5, Лоури - 4, Ябуселе - 3, Джексон, Мартин, Даутин, Каунсил, Гордон, Бона
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 21, Брансон - 18, Макбрайд - 15, Харт - 14, Бриджес - 14, Пэйн - 3, Симс - 2, Топпин, Дадье, Колек, Райан, Хукпорти

В составе победителей наибольшей результативностью отличился британский лёгкий форвард О Джи Ануноби, на счету которого 24 очка. Его одноклубник доминиканский центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов. Лёгкий форвард гостей Джош Харт отличился трипл-даблом: 14 очков, 12 подборов и 10 передач.

У гостей больше всего очков набрал лёгкий форвард Пол Джордж, на счету которого дабл-дабл: 29 очков и 10 подборов. Его партнёр по команде защитник Джаред Маккейн набрал 23 очка. Центровой хозяев Джоэл Эмбиид в этой встречи отметился 13 очками, тремя подборами и пятью передачами.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт дома с командой «Кливленд Кавальерс». «Никс» на домашнем паркете встретится с «Чикаго Буллз». Оба матча состоятся 14 ноября.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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