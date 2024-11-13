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Форвард «Торонто» исполнил невероятный постер-данк с сопротивлением Янниса Адетокунбо

Форвард «Торонто» исполнил невероятный постер-данк с сопротивлением Янниса Адетокунбо
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На данный момент проходит матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Торонто Рэпторс». На момент написания новости счёт на табло — 88:67 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
99 : 85
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 23, Портис - 17, Лопес - 13, Роллинз - 12, Грин - 12, Принс - 9, Коннотон - 6, Смит - 3, Джексон - 2, Райт - 2, Боучэмп, Трент-мл., Ливингстон, Умуде, Джонсон
Торонто Рэпторс: Дик - 32, Пёлтль - 13, Буше - 12, Агбаджи - 8, Барретт - 7, Фернанду - 6, Баттл - 4, Митчелл - 1, Могбо, Темпл, Шид

В концовке третьей четверти тяжёлый форвард «Торонто» Бруно Фернанду стал автором эффектного момента, исполнив постер-данк с сопротивлением тяжёлого форварда и лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо.

ВИДЕО

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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