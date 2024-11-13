Форвард «Торонто» исполнил невероятный постер-данк с сопротивлением Янниса Адетокунбо

На данный момент проходит матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Торонто Рэпторс». На момент написания новости счёт на табло — 88:67 в пользу домашней команды.

В концовке третьей четверти тяжёлый форвард «Торонто» Бруно Фернанду стал автором эффектного момента, исполнив постер-данк с сопротивлением тяжёлого форварда и лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо.

ВИДЕО

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.