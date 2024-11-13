Эрик Споэльстра допустил досадную ошибку, из-за которой «Детройт» победил в матче

Сегодня, 13 ноября, завершился очередной матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 123:121 ОТ в пользу гостевой команды.

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра на последних секундах первого овертайма, несмотря на отсутствие тайм-аутов у «Хит», запросил перерыв после успешного розыгрыша «Детройта».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В результате игроки «Пистонс» получили возможность выполнить штрафные броски из-за технического фола и последующего нарушения правил, что в конечном итоге привело к победе хозяев.