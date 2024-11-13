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Эрик Споэльстра допустил досадную ошибку, из-за которой «Детройт» победил в матче

Эрик Споэльстра допустил досадную ошибку, из-за которой «Детройт» победил в матче
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Сегодня, 13 ноября, завершился очередной матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 123:121 ОТ в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
123 : 121
ОТ
Майами Хит
Майами
Детройт Пистонс: Каннингем - 21, Бисли - 21, Айви - 19, Харрис - 18, Стюарт - 13, Хардуэй-младший - 11, Фонтеккио - 10, Дюрен - 8, Холланд - 2, Рид, Мур, Сассер
Майами Хит: Хироу - 40, Адебайо - 20, Жакез-мл. - 14, Робинсон - 14, Хайсмит - 9, Розир - 7, Ричардсон - 5, Уэр - 5, Лав - 3, Йович - 2, Ларссон - 2, Смит, Бёркс, Брайант

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра на последних секундах первого овертайма, несмотря на отсутствие тайм-аутов у «Хит», запросил перерыв после успешного розыгрыша «Детройта».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В результате игроки «Пистонс» получили возможность выполнить штрафные броски из-за технического фола и последующего нарушения правил, что в конечном итоге привело к победе хозяев.

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