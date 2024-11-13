«Голден Стэйт» показал специальное видео в честь Клэя Томпсона

На данный момент проходит матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло — 10:9 в пользу домашней команды.

Перед началом встречи «Голден Стэйт» показал специальное видео в честь атакующего защитника «Далласа» Клэя Томпсона, который ранее выступал за калифорнийскую команду на протяжении 11 сезонов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Томпсон в составе «Уорриорз» стал четырёхкратным чемпионом НБА. Более того, защитника за этот период набирал в среднем 19,6 очка, 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи.