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«Голден Стэйт» показал специальное видео в честь Клэя Томпсона

«Голден Стэйт» показал специальное видео в честь Клэя Томпсона
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На данный момент проходит матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло — 10:9 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
1-я четверть
28 : 21
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга, Пэйтон II, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Мелтон, Сантос, Уиггинс, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Уотерс III
Даллас Маверикс: Харди, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Ирвинг, Маршалл, Эдвардс, Гэффорд, Динвидди, Томпсон, Клебер , Дончич, Моррис

Перед началом встречи «Голден Стэйт» показал специальное видео в честь атакующего защитника «Далласа» Клэя Томпсона, который ранее выступал за калифорнийскую команду на протяжении 11 сезонов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Томпсон в составе «Уорриорз» стал четырёхкратным чемпионом НБА. Более того, защитника за этот период набирал в среднем 19,6 очка, 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи.

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