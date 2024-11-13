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«У меня 17 лет опыта». Споэльстра отреагировал на роковую ошибку в матче с «Детройтом»

«У меня 17 лет опыта». Споэльстра отреагировал на роковую ошибку в матче с «Детройтом»
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Сегодня, 13 ноября, завершился очередной матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 123:121 ОТ в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
123 : 121
ОТ
Майами Хит
Майами
Детройт Пистонс: Каннингем - 21, Бисли - 21, Айви - 19, Харрис - 18, Стюарт - 13, Хардуэй-младший - 11, Фонтеккио - 10, Дюрен - 8, Холланд - 2, Рид, Мур, Сассер
Майами Хит: Хироу - 40, Адебайо - 20, Жакез-мл. - 14, Робинсон - 14, Хайсмит - 9, Розир - 7, Ричардсон - 5, Уэр - 5, Лав - 3, Йович - 2, Ларссон - 2, Смит, Бёркс, Батлер, Брайант

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал решение взять несуществующий тайм-аут в конце овертайма, по итогам которого «Детройт» одержал победу в матче.

«Я допустил серьёзную ошибку. Это полностью моя вина, и я ужасно себя из-за этого чувствую. Никаких оправданий этому быть не может. У меня 17 лет опыта, и я знал, что у нас не осталось тайм-аутов.

Я поддался эмоциям в этом моменте и совершил катастрофическую ошибку», — приводит слова Споэльстры североамериканский журналист и обозреватель Miami Herald Бэрри Джексон в своей социальной сети.

Подробнее о ситуации:
Видео
Эрик Споэльстра допустил досадную ошибку, из-за которой «Детройт» победил в матче
Комментарии
Новости. Баскетбол
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