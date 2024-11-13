«У меня 17 лет опыта». Споэльстра отреагировал на роковую ошибку в матче с «Детройтом»

Сегодня, 13 ноября, завершился очередной матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 123:121 ОТ в пользу домашней команды.

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал решение взять несуществующий тайм-аут в конце овертайма, по итогам которого «Детройт» одержал победу в матче.

«Я допустил серьёзную ошибку. Это полностью моя вина, и я ужасно себя из-за этого чувствую. Никаких оправданий этому быть не может. У меня 17 лет опыта, и я знал, что у нас не осталось тайм-аутов.

Я поддался эмоциям в этом моменте и совершил катастрофическую ошибку», — приводит слова Споэльстры североамериканский журналист и обозреватель Miami Herald Бэрри Джексон в своей социальной сети.