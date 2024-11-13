Стефен Карри поделился впечатлениями о противостоянии с Клэем Томпсоном в матче НБА

На данный момент проходит матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло 61:57 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри во время интервью после первой четверти прокомментировал противостояние с атакующим защитником «Далласа» Клэем Томпсоном.

— В первой четверти игры вы в основном опекали его. Насколько это было странным и необычным? Ведь если кто-то знает, что шутера нельзя оставлять без присмотра, так это вы. Какие у вас были ощущения?

— Это напомнило мне тренировки в старые добрые времена, когда всё было в удовольствие. Конечно, зрители понимают, что происходит, и возвращение Клэя — это событие. Мы ждали эту игру. Но как только преодолеваешь начальное волнение, всё возвращается к обычному баскетболу.