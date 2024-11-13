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Стефен Карри поделился впечатлениями о противостоянии с Клэем Томпсоном в матче НБА

Стефен Карри поделился впечатлениями о противостоянии с Клэем Томпсоном в матче НБА
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На данный момент проходит матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло 61:57 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
4-я четверть
96 : 95
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга, Пэйтон II, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Мелтон, Сантос, Уиггинс, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Уотерс III
Даллас Маверикс: Харди, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Ирвинг, Маршалл, Эдвардс, Гэффорд, Динвидди, Томпсон, Клебер , Дончич, Моррис

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри во время интервью после первой четверти прокомментировал противостояние с атакующим защитником «Далласа» Клэем Томпсоном.

— В первой четверти игры вы в основном опекали его. Насколько это было странным и необычным? Ведь если кто-то знает, что шутера нельзя оставлять без присмотра, так это вы. Какие у вас были ощущения?
— Это напомнило мне тренировки в старые добрые времена, когда всё было в удовольствие. Конечно, зрители понимают, что происходит, и возвращение Клэя — это событие. Мы ждали эту игру. Но как только преодолеваешь начальное волнение, всё возвращается к обычному баскетболу.

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