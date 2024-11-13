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Клэй Томпсон использовал фирменное празднование Карри во время матча. Стефен отреагировал

На данный момент проходит матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло 63:59 в пользу гостевой команды.

Атакующий защитник «Далласа» Клэй Томпсон отпраздновал свои успешные броски с трёхочковой дистанции, имитируя стиль разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри, на что лидер «Уорриорз» сразу же отреагировал.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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