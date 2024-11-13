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Клэй Томпсон использовал фирменное празднование Карри во время матча. Стефен отреагировал

Клэй Томпсон использовал фирменное празднование Карри во время матча. Стефен отреагировал
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На данный момент проходит матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло 63:59 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
4-я четверть
96 : 95
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга, Пэйтон II, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Мелтон, Сантос, Уиггинс, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Уотерс III
Даллас Маверикс: Харди, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Ирвинг, Маршалл, Эдвардс, Гэффорд, Динвидди, Томпсон, Клебер , Дончич, Моррис

Атакующий защитник «Далласа» Клэй Томпсон отпраздновал свои успешные броски с трёхочковой дистанции, имитируя стиль разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри, на что лидер «Уорриорз» сразу же отреагировал.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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