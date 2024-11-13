В ночь с 12 на 13 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках Кубка НБА — регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 13 ноября

«Детройт Пистонс» — «Майами Хит» — 123:121 OT.

«Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс» — 116:117.

«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 114:89.

«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 99:111.

«Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» — 99:85.

«Юта Джаз» — «Финикс Санз» — 112:120.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — матч продолжается .

. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс» — матч продолжается.

Видео: Лука Дончич и Никола Йокич перед матчем НБА