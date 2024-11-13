Все результаты игрового дня НБА 13 ноября
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В ночь с 12 на 13 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках Кубка НБА — регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 13 ноября
- «Детройт Пистонс» — «Майами Хит» — 123:121 OT.
- «Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс» — 116:117.
- «Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 114:89.
- «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 99:111.
- «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» — 99:85.
- «Юта Джаз» — «Финикс Санз» — 112:120.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — матч продолжается.
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс» — матч продолжается.
НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
123 : 121
ОТ
Майами Хит
Майами
Детройт Пистонс: Каннингем - 21, Бисли - 21, Айви - 19, Харрис - 18, Стюарт - 13, Хардуэй-младший - 11, Фонтеккио - 10, Дюрен - 8, Холланд - 2, Рид, Мур, Сассер
Майами Хит: Хироу - 40, Адебайо - 20, Жакез-мл. - 14, Робинсон - 14, Хайсмит - 9, Розир - 7, Ричардсон - 5, Уэр - 5, Лав - 3, Йович - 2, Ларссон - 2, Смит, Бёркс, Батлер, Брайант
НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 117
Атланта Хоукс
Атланта
Бостон Селтикс: Браун - 37, Уайт - 31, Тейтум - 20, Холидэй - 8, Хорфорд - 8, Притчард - 6, Хозер - 6, Петерсон, Тиллман, Уолш, Корнет, Шейерман, Кета
Атланта Хоукс: Дэниэлс - 28, Нэнс - 19, Джонсон - 18, Капела - 18, Оконгву - 15, Рисашер - 8, Уоллес - 7, Родди - 2, Мэтьюз - 2, Гуйе, Барлоу, Крейчи
НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
114 : 89
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Орландо Мэджик: Вагнер - 32, Вагнер - 18, Саггс - 17, Битадзе - 9, Блэк - 8, Айзек - 7, Колдуэлл-Поуп - 6, Энтони - 6, Да Силва - 5, Куин - 3, Ховард - 3, Хьюстан, Джозеф, Харрис
Шарлотт Хорнетс: Болл - 35, Уильямс - 15, Диабате - 12, Мартин - 8, Миллер - 8, Мицич - 4, Гибсон - 4, Салон - 3, Смит, Грин, Роден, Карри
НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
99 : 111
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Джордж - 29, Маккейн - 23, Мартин - 17, Эмбиид - 13, Драммонд - 5, Убре - 5, Лоури - 4, Ябуселе - 3, Джексон, Мартин, Даутин, Каунсил, Гордон, Бона
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 21, Брансон - 18, Макбрайд - 15, Харт - 14, Бриджес - 14, Пэйн - 3, Симс - 2, Топпин, Дадье, Колек, Райан, Хукпорти
НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
99 : 85
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 23, Портис - 17, Лопес - 13, Роллинз - 12, Грин - 12, Принс - 9, Коннотон - 6, Смит - 3, Джексон - 2, Райт - 2, Боучэмп, Ливингстон, Умуде, Трент-мл., Джонсон
Торонто Рэпторс: Дик - 32, Пёлтль - 13, Буше - 12, Фернанду - 8, Агбаджи - 8, Барретт - 7, Баттл - 4, Митчелл - 1, Могбо, Куикли, Темпл, Шид
НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
112 : 120
Финикс Санз
Финикс
Юта Джаз: Коллинс - 29, Филиповски - 18, Маркканен - 17, Кларксон - 16, Секстон - 15, Джордж - 9, Кольер - 4, Юбэнкс - 4, Уильямс, Миллз, Михайлюк, Сенсабо, Джузэнг
Финикс Санз: Букер - 31, Бил - 24, Аллен - 15, Пламли - 15, О'Нил - 9, Данн - 8, Джонс - 8, Игодаро - 6, Окоги - 2, Моррис - 2, Ли, Бол
НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
4-я четверть
113 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон, Саймонс, Бэнтон, Авдия, Грант, Шарп, Рупер, Клингэн, Мюррэй, Рит, Камара, Уокер, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Шеннон, Дивинченцо, Макдэниелс, Диллингэм, Эдвардс, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Гобер, Рэндл, Дозьер, Гарза
НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
4-я четверть
96 : 95
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга, Пэйтон II, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Мелтон, Сантос, Уиггинс, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Уотерс III
Даллас Маверикс: Харди, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Ирвинг, Маршалл, Эдвардс, Гэффорд, Динвидди, Томпсон, Клебер , Дончич, Моррис
Видео: Лука Дончич и Никола Йокич перед матчем НБА
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