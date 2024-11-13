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Стефен Карри реализовал непростой бросок во время матча. Томпсон нарушил правила

На данный момент проходит матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло 86:78 в пользу домашней команды.

В концовке второй четверти разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри совершил проход в трёхсекундную зону соперника и набрал непростые два очка с нарушением правил со стороны атакующего защитника «Далласа» Клэя Томпсона.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.