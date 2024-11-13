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Стефен Карри реализовал непростой бросок во время матча. Томпсон нарушил правила

Стефен Карри реализовал непростой бросок во время матча. Томпсон нарушил правила
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На данный момент проходит матч в рамках Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло 86:78 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
4-я четверть
96 : 95
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга, Пэйтон II, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Мелтон, Сантос, Уиггинс, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Уотерс III
Даллас Маверикс: Харди, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Ирвинг, Маршалл, Эдвардс, Гэффорд, Динвидди, Томпсон, Клебер , Дончич, Моррис

В концовке второй четверти разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри совершил проход в трёхсекундную зону соперника и набрал непростые два очка с нарушением правил со стороны атакующего защитника «Далласа» Клэя Томпсона.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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