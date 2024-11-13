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Карл-Энтони Таунс стал автором уникального достижения в истории «Нью-Йорка» для центровых

Карл-Энтони Таунс стал автором уникального достижения в истории «Нью-Йорка» для центровых
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Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:99.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
99 : 111
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Джордж - 29, Маккейн - 23, Мартин - 17, Эмбиид - 13, Драммонд - 5, Убре - 5, Лоури - 4, Ябуселе - 3, Джексон, Мартин, Даутин, Каунсил, Гордон, Бона
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 21, Брансон - 18, Макбрайд - 15, Харт - 14, Бриджес - 14, Пэйн - 3, Симс - 2, Топпин, Дадье, Колек, Райан, Хукпорти

Таунс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 21 очко (7 из 16 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые), сделав 13 подборов, шесть результативных передач, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+11».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети, 28-летний баскетболист стал первым игроком в истории клуба среди центровых, кому удалось в рамках одного матча добиться подобной статистики.

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