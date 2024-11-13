Карл-Энтони Таунс стал автором уникального достижения в истории «Нью-Йорка» для центровых

Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:99.

Таунс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 21 очко (7 из 16 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые), сделав 13 подборов, шесть результативных передач, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+11».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети, 28-летний баскетболист стал первым игроком в истории клуба среди центровых, кому удалось в рамках одного матча добиться подобной статистики.