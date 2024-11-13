Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Голден Стэйт Уорриорз — Даллас Маверикс, результат матча 13 ноября 2024, счет 120:117, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Голден Стэйт» обыграл «Даллас» и догнал «Оклахому», Карри и Дончич набрали 68 очков
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 12 на 13 ноября мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 120:117.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 117
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Куминга - 16, Хилд - 14, Мелтон - 14, Грин - 11, Уиггинс - 8, Джексон-Дэвис - 8, Луни - 5, Муди - 4, Подзиемски - 3, Пэйтон II, Андерсон, Сантос, Уотерс III
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Томпсон - 22, Ирвинг - 21, Гэффорд - 15, Лайвли - 12, Гримс - 6, Маршалл - 6, Харди - 4, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Динвидди, Клебер , Моррис

Самыми результативными игроками матча стали лидеры команд Стефен Карри («Голден Стэйт») и Лука Дончич («Даллас»). В активе Карри 37 очков, а также шесть подборов и девять ассистов. Дончич набрал 31 очко, оформил восемь подборов и шесть результативных передач.

«Уорриорз» выиграли девятый матч из 11 и догнали по проценту побед лидера Запада «Оклахому», уступая ей первое место только по разнице очков. «Маверикс» проиграли третий матч подряд и с пятью победами в 11 встречах находятся на 11-й строчке таблицы Западной конференции.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
Сейчас смотрят:
Видео
Клэй Томпсон использовал фирменное празднование Карри во время матча. Стефен отреагировал
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android