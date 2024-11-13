«Голден Стэйт» обыграл «Даллас» и догнал «Оклахому», Карри и Дончич набрали 68 очков

В ночь с 12 на 13 ноября мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 120:117.

Самыми результативными игроками матча стали лидеры команд Стефен Карри («Голден Стэйт») и Лука Дончич («Даллас»). В активе Карри 37 очков, а также шесть подборов и девять ассистов. Дончич набрал 31 очко, оформил восемь подборов и шесть результативных передач.

«Уорриорз» выиграли девятый матч из 11 и догнали по проценту побед лидера Запада «Оклахому», уступая ей первое место только по разнице очков. «Маверикс» проиграли третий матч подряд и с пятью победами в 11 встречах находятся на 11-й строчке таблицы Западной конференции.