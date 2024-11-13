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Йовица Арсич объяснил, за счёт чего «Енисей» сможет обыграть «Локомотив-Кубань»

Йовица Арсич объяснил, за счёт чего «Енисей» сможет обыграть «Локомотив-Кубань»
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался по поводу предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань», который состоится сегодня, 13 ноября, в 15:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы ожидаем очень сложный матч. «Локо» — одна из лучших физически подготовленных команд в лиге ВТБ. Мы должны свести к минимуму количество своих ошибок, постараться хорошо играть в атаке, потому что у них очень агрессивный уровень игры в обороне.

Это очень сложный соперник, но мы постараемся сделать максимум, чтобы добиться результата», — приводит слова Арсича официальный телеграм-аккаунт клуба.

В настоящий момент турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляет московский ЦСКА. На счету армейцев 11 побед и одно поражение.

Второе место занимает петербургский «Зенит», в активе которого 11 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (10 побед — три поражения).

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