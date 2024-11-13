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Стефен Карри эффектно отпраздновал важный трёхочковый бросок в концовке матча с «Далласом»

Стефен Карри эффектно отпраздновал важный трёхочковый бросок в концовке матча с «Далласом»
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Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 120:117.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 117
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Куминга - 16, Хилд - 14, Мелтон - 14, Грин - 11, Уиггинс - 8, Джексон-Дэвис - 8, Луни - 5, Муди - 4, Подзиемски - 3, Пэйтон II, Андерсон, Сантос, Уотерс III
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Томпсон - 22, Ирвинг - 21, Гэффорд - 15, Лайвли - 12, Гримс - 6, Маршалл - 6, Харди - 4, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Динвидди, Клебер , Моррис

За 26 секунд до окончания основного времени матча Карри при счёте 115:114 в пользу своей команды увеличил отрыв для «Уорриорз» благодаря трёхочковому броску. После этого Стефен продемонстрировал своё фирменное празднование Night Night («спокойной ночи»).

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Карри, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 37 очков (14 из 27 с игры, где 5 из 12 — трёхочковые), сделав девять результативных передач и шесть подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+24».

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