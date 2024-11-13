Стефен Карри эффектно отпраздновал важный трёхочковый бросок в концовке матча с «Далласом»

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче Кубка НБА — регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 120:117.

За 26 секунд до окончания основного времени матча Карри при счёте 115:114 в пользу своей команды увеличил отрыв для «Уорриорз» благодаря трёхочковому броску. После этого Стефен продемонстрировал своё фирменное празднование Night Night («спокойной ночи»).

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Карри, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 37 очков (14 из 27 с игры, где 5 из 12 — трёхочковые), сделав девять результативных передач и шесть подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+24».