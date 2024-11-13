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Названа эффектная статистика Стефена Карри в последние три минуты матча с «Далласом»

Названа эффектная статистика Стефена Карри в последние три минуты матча с «Далласом»
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в матче Кубка НБА регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс» ударно провёл концовку.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 117
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Куминга - 16, Хилд - 14, Мелтон - 14, Грин - 11, Уиггинс - 8, Джексон-Дэвис - 8, Луни - 5, Муди - 4, Подзиемски - 3, Пэйтон II, Андерсон, Сантос, Уотерс III
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Томпсон - 22, Ирвинг - 21, Гэффорд - 15, Лайвли - 12, Гримс - 6, Маршалл - 6, Харди - 4, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Динвидди, Клебер , Моррис

В последние 190 секунд встречи Стефен набрал 12 очков, не допустив ни одного промаха (Карри реализовал четыре из четырёх бросков с игры, два трёхочковых броска и два штрафных).

Напомним, «Голден Стэйт» победил со счётом 120:117. Карри в общей сложности принёс своей команде 37 очков. Кроме того, на его счету шесть подборов и девять результативных передач. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+24».

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Стефен Карри эффектно отпраздновал важный трёхочковый бросок в концовке матча с «Далласом»

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