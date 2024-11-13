Названа эффектная статистика Стефена Карри в последние три минуты матча с «Далласом»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в матче Кубка НБА регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс» ударно провёл концовку.

В последние 190 секунд встречи Стефен набрал 12 очков, не допустив ни одного промаха (Карри реализовал четыре из четырёх бросков с игры, два трёхочковых броска и два штрафных).

Напомним, «Голден Стэйт» победил со счётом 120:117. Карри в общей сложности принёс своей команде 37 очков. Кроме того, на его счету шесть подборов и девять результативных передач. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+24».

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