Единая лига: расписание матчей 13 ноября
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Сегодня, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 13 ноября:
15:00 мск — «Енисей» — «Локомотив-Кубань»;
17:00 мск — «Уралмаш» — ЦСКА;
19:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Астана».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером в турнирной таблице в данный момент является московский ЦСКА, на счету которого 11 побед при одном поражении. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (11 побед — два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (10 побед — три поражения).
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