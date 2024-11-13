Единая лига: расписание матчей 13 ноября

Сегодня, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 13 ноября:

15:00 мск — «Енисей» — «Локомотив-Кубань»;

17:00 мск — «Уралмаш» — ЦСКА;

19:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Астана».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 13 ноября 2024, среда. 15:00 МСК Енисей Красноярск Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 13 ноября 2024, среда. 17:00 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером в турнирной таблице в данный момент является московский ЦСКА, на счету которого 11 побед при одном поражении. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (11 побед — два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (10 побед — три поражения).

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