Расписание всех матчей Евролиги 13 ноября
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Сегодня, 13 ноября, в регулярном чемпионате Евролиги запланирован очередной игровой день. В общей сложности состоится два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием каждой из этих встреч.
Расписание Евролиги на 13 ноября:
20:00 мск — «Партизан» — «Барселона»;
22:30 мск — «Париж» — «Жальгирис».
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
13 ноября 2024, среда. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл действовавшего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80). В матче за третье место греческий «Олимпиакос» оказался сильнее турецкого «Фенербахче» (87:84).
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