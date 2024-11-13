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Начало прямой трансляции
22:30 Мск
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Расписание всех матчей Евролиги 13 ноября

Расписание всех матчей Евролиги 13 ноября
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Сегодня, 13 ноября, в регулярном чемпионате Евролиги запланирован очередной игровой день. В общей сложности состоится два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием каждой из этих встреч.

Расписание Евролиги на 13 ноября:

20:00 мск — «Партизан» — «Барселона»;
22:30 мск — «Париж» — «Жальгирис».

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
13 ноября 2024, среда. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл действовавшего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80). В матче за третье место греческий «Олимпиакос» оказался сильнее турецкого «Фенербахче» (87:84).

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