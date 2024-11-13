Расписание всех матчей Евролиги 13 ноября

Сегодня, 13 ноября, в регулярном чемпионате Евролиги запланирован очередной игровой день. В общей сложности состоится два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием каждой из этих встреч.

Расписание Евролиги на 13 ноября:

20:00 мск — «Партизан» — «Барселона»;

22:30 мск — «Париж» — «Жальгирис».

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл действовавшего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80). В матче за третье место греческий «Олимпиакос» оказался сильнее турецкого «Фенербахче» (87:84).

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