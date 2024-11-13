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Еврокубок: расписание всех матчей 13 ноября

Еврокубок: расписание всех матчей 13 ноября
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Сегодня, 13 ноября, в Еврокубке состоится очередной игровой день. В общей сложности запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Еврокубка 13 ноября:

20:00 мск — «Бешикташ» — «Гран Канария»;
20:00 мск — У-БТ — «Лиеткабелис»;
21:00 мск — «Хапоэль» Иерусалим — «Бурк»;
21:00 мск — «Ратиофарм» Ульм — «Бахчешехир Колежи»;
22:00 мск — Умана Рейер» — «Тюрк Телеком»;
22:30 мск — «Ховентуд» — «Будучность».

Еврокубок . Группа A. 8-й тур
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Не начался
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 8-й тур
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Не начался
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 8-й тур
13 ноября 2024, среда. 21:00 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Не начался
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 8-й тур
13 ноября 2024, среда. 21:00 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Не начался
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 8-й тур
13 ноября 2024, среда. 22:00 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Не начался
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 8-й тур
13 ноября 2024, среда. 22:30 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Не начался
Будучность
Подгорица, Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф сыграют шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

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