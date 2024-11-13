Еврокубок: расписание всех матчей 13 ноября

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Сегодня, 13 ноября, в Еврокубке состоится очередной игровой день. В общей сложности запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Еврокубка 13 ноября:

20:00 мск — «Бешикташ» — «Гран Канария»;

20:00 мск — У-БТ — «Лиеткабелис»;

21:00 мск — «Хапоэль» Иерусалим — «Бурк»;

21:00 мск — «Ратиофарм» Ульм — «Бахчешехир Колежи»;

22:00 мск — Умана Рейер» — «Тюрк Телеком»;

22:30 мск — «Ховентуд» — «Будучность».

Напомним, групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф сыграют шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

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