«Это повысило бы рейтинги». Демаркус Казинс предложил ввести в НБА двухминутные бои

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс высказал мнение, что лиге пошло бы на пользу, если бы игроки получили возможность выплёскивать эмоции посредством драк во время матчей.

«Двухминутные бои, что-то вроде хоккея. Это даст парням несколько минут, чтобы выплеснуть эмоции и вернуться к игре.

Думаю, было бы увлекательно. Это было бы здорово для спорта. Выживают только сильнейшие… Я определённо считаю, что это повысило бы рейтинги», — сказал бывший игрок НБА в эфире передачи Run It Back.

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